Detingut per amenaces reiterades a la policia

L’home va ser parat tres cops al mateix control policial i va instigar el conductor d’un autobús en contra dels agents

El cos de policia va informar ahir, en el balanç de detencions efectuades durant la darrera setmana, de l’arrest el 17 de gener d’un home resident de 45 anys, com a presumpte autor de delictes per desobediència, obstaculització de les funcions públiques i amenaces vers els agents de seguretat. Els fets es van produir a les 12.20 hores al Tarter, Canillo, en l’àmbit d’un control policial establert per comprovar que els vehicles circulessin amb equipaments especials, ja que eren d’ús obligatori a la zona per les condicions adverses de la calçada.

L’individu va ser aturat mentre circulava amb el seu vehicle