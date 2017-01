Sindicats constaten un canvi “a millor” en Eva Descarrega

Consideren que per ara demostra una actitud més dialogant que Alcobé

Alguns sindicats asseguren que ja han començat a percebre el canvi de tarannà de la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, respecte al seu antecessor, el dimitit Jordi Alcobé, a qui li criticaven que no tingués suficientment en compte les seves opinions. Un dels col·lectius més bel·ligerants i crítics contra Alcobé va ser la Unió Sindical d’Andorra (USdA), que al seu moment va denunciar que se l’havia exclòs de les reunions per abordar la reforma de la Llei de la funció pública. El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, assegura que avui dia ja hi ha hagut “un pas endavant”