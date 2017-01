La població d'Andorra puja un 1,9% i supera les 73.000 persones

El 2016 s'ha registrat la pujada demogràfica més important amb un 1,9%

Actualitzada 23/01/2017 a les 13:20

La població total estimada a 31 de desembre del 2016 és de 73.105 persones, un 1,9% més respecte al 2015. Aquest creixement es concentra principalment en les parròquies de Canillo, amb un augment del 9%, la Massana, amb un creixement del 2,4%, i Andorra la Vella, amb un 1,1% més. Per nacionalitats, destaca el creixement dels francesos amb un 4,7%, dels espanyols amb un 3,2% i dels andorrans amb un 1,2% més. També cal remarcar que el grup d'altres nacionalitats, en augment en els darrers anys, ha crescut un 5,2% durant el 2016. En canvi, el grup de portuguesos continua la seva tendència a la baixa, amb una disminució del 0,7%.



Des del desembre del 2009 el Departament d'Estadística elabora un càlcul estimat de la població del país, més real que el registrat oficialment a través dels censos parroquials, ja que creua dades de diferents fonts, com les baixes a Immigració o a la CASS, els difunts i les probables segones residències. Partint d'aquestes dades, la població en data 31 de desembre del 2016 s'ha situat en les 71.732 persones, 1.373 més que l'any anterior. Es tracta del quart any consecutiu de creixement de la població, després que el 2012 es toqués fons a causa de la crisi amb 69.758 persones, i aquest 2016 s'ha registrat la pujada més important amb un 1,9%.



La parròquia amb més població continua sent Andorra la Vella, on resideix gairebé el 30% de la població. Segons les dades estimades que ha facilitat el Departament d'Estadística, la població d'aquesta parròquia ha crescut un 1,1% situant-se en les 21.672 persones. La segueix Escaldes-Engordany que ha superat la xifra de les 14.000 persones amb un augment de l'1,3%. La parròquia amb un augment més moderat és Encamp, que creix un 1% situant-se en les 10.963 persones. La Massana creix un 2,4% i arriba a les 9.318 persones, mentre que Sant Julià de Lòria creix un 2% i registra 8.857 residents. Finalment, les parròquies amb menys població són Ordino, amb 4.577 persones i un augment del 3,3%, i Canillo, que registra el creixement més important, un 9%, i arriba a les 3.670 persones.



Per nacionalitats, la més nombrosa és l'andorrana amb 36.575 persones, el 50% del total, i que aquest 2016 ha augmentat un 1,2%. En segon lloc trobem la nacionalitat espanyola amb 18.064 persones i amb un augment del 3,2%, que representa el 24,7% del total. A continuació trobem els portuguesos, que amb 9.196 persones, és l'única nacionalitat que disminueix (-0,7%), seguint la tendència dels darrers anys, i que representa el 12,6% del total. La segueix el grup d'altres nacionalitats, que sumen un total de 6.302 persones i que té el percentatge més alt de creixement, un 5,2%. Finalment, trobem la nacionalitat francesa, que creix des de l'any 2013 i que enguany ho ha fet un remarcable 4,7% situant-se en les 2.968 persones.



Finalment, pel que fa als grups d'edat, la majoria de la població té actualment entre 35 i 55 anys, mentre que només fa un any que la franja amb més població començava als 30 anys i arribava també als 55. Fins als 29 anys, la piràmide de població presenta una estructura bàsicament en columna, i el 72% de la població es concentra en el tram entre els 15 i els 64 anys. La població menor de 15 anys representa un 14,8% i la major de 65 anys representa el 13,2%, tot i que any rere any aquests dos percentatges cada cop s'igualen més.



Andorra la Vella redueix el cens en 758 persones

D'altra banda, la població registrada, que es calcula només amb les dades dels censos parroquials, se situa en 78.264 persones, un 0,3% més que el 2015, i destaca la disminució de la població d'Andorra la Vella un 3,3% a causa del procés de depuració i de revisió del cens que es va dur a terme entre l'agost i el setembre del 2016, amb una reducció de 758 persones.



Estadística destaca que el percentatge de diferència entre la població registrada i l'estimada és cada cop menor, gràcies a les depuracions i revisions dels censos parroquials que s'han anat fent al llarg dels darrers anys. Aquest 2016 hi ha una divergència del 7,1% (el 2015 va ser del 8,8%), mentre que al 2010 es va produir la màxima diferència entre els dos càlculs, concretament del 20,9%. La població més sobreestimada en valor és la d'Encamp i de la Massana, mentre que Canillo és la que té la variació en percentatge més elevada. En canvi, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Ordino són les parròquies amb una desviació menor. Per nacionalitats, on hi ha més desviació és en el grup de persones amb nacionalitat francesa, espanyola i portuguesa. En canvi, s'estima que hi ha 400 andorrans més del que registren els censos.