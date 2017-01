L'ambaixador dels Estats Units, James Costos, s'acomiada d'Andorra mitjançant Twitter

Actualitzada 22/01/2017 a les 06:47

Redacció Andorra la Vella

James Costos, ambaixador dels Estats Units a Andorra des del setembre del 2013, va deixar divendres la seva missió diplomàtica al Principat i també a Espanya coincidint amb la finalització de la presidència de Barack Obama. La nova administració dels Estats Units, encapçalada pel nou president, Donald Trump, no escollirà abans de sis mesos el seu nou representant diplomàtic a Andorra, i Costos, que va dimitir divendres, ha decidit acomiadar-se del Principat mitjançant el seu compte personal de Twitter. Poc després que Trump jurés el seu càrrec –en el mateix moment que va ser nomenat 45è president dels Estats Units, es va fer efectiu el cessament en el càrrec–, el diplomàtic va fer una piulada dirigida al Govern, al president de l’executiu espanyol, Mariano Rajoy, i a Obama, on deia que “ha estat un honor haver-vos servit com a ambaixador, us prometo que continuaré construint ponts com a ciutadà”.

Costos va ser nomenat ambaixador a Andorra per l’expresident Obama, amb el qual té molt bona relació. Nascut a Massachusets l’any 1963, quan va assumir el càr­rec era vicepresident de llicències i comerç minorista global del prestigiós canal televisiu HBO. Amb orígens familiars grecs, Costos ha estat un dels cinc ambaixadors nomenats per Obama que s’han declarat homosexuals i forma part de l’elit progressista dels Estats Units.