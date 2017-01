L'allau d'esquiadors provoca cues en els accessos a les pistes

Les ocupacions de més del 90% previstes per aquest cap de setmana –les dades facilitades divendres per la Unió Hotelera indicaven que els establiments a peu de pistes estarien plens– es van convertir ahir en una allau d’esquiadors a les estacions que també van provocar retencions de pujada i baixada de pistes. Segons van indicar al Diari fonts de Grandvalira es preveia que al final de la jornada d’ahir haurien passat pel camp de neu uns 17.000 esquiadors, xifra força superior a la dels darrers dies, quan el nombre d’usuaris ha estat d’uns 10.000 diaris. Fonts de Vallnord, que no