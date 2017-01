Cola a preu d'or

Un estudi realitzat per la pàgina web d’allotjaments vacacionals ‘hometogo’ sobre el cost d’un refresc de cola a estacions d’esquí d’Europa situa Grandvalira entre les de preu mitjà.

Quatre euros amb vint cèntims. Aquest és el preu mitjà d’un refresc de cola de 33 centilitres als punts de restauració de Grandvalira, segons un estudi realitzat per la pàgina web d’allotjaments vacacionals hometogo. L’estudi s’ha realitzat en trenta estacions d’esquí d’ar­reu d’Europa –en aquest cas el treball no inclou Vallnord–, entre les quals s’ha comparat el preu que es cobra a les pistes d’esquí per aquesta beguda. Els 4,20 euros estarien molt propers al preu mitjà de la totalitat de les estacions estudiades (és de 4,60 euros), molt lluny de les més cares i també força lluny de les