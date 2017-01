La nevada va provocar que els senglars baixessin a la capital

Els animals haurien arribat fins a Andorra la Vella en cerca de menjar

Les fortes nevades dels darrers dies haurien estat la causa que els porcs senglars baixessin la matinada de dimecres a dijous a la urbanització de Terra Vella, va relatar el director del cos de banders, Miquel Rossell. “El fet que nevi fa que no trobin menjar i que vagin on n’hi ha”, va dir Rossell.

Rossell va indicar que per la direcció que portaven els tres porcs senglars que van creuar Terra Vella, creu que venien de l’obaga i anaven cap a la zona de la solana, amb la finalitat de buscar menjar.

Tot i així, va explicar que no és gaire