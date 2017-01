El Constitucional avala que la Batllia enviï la tercera tanda d’informació sobre la família

El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs que va presentar la família Pujol per evitar que la Batllia enviés a la justícia espa-nyola la informació corresponent a la tercera comissió rogatòria. El TC, segons diverses fonts properes al món judicial, considera que no hi ha motius per aturar la tramesa de la informació que va demanar l’Audiència Nacional sobre els comptes, possibles negocis o moviments que haguessin fet els membres de la família al Principat.

Els Pujol al·legaven diferents motivacions per oposar-se. D’entrada recorrien perquè tot l’afer Pujol va néixer, segons la declaració d’Higini Cierco, perquè la policia patriòtica espanyola va