El braçalet de Miquel funciona en solucionar-se el problema tècnic

Actualitzada 20/01/2017 a les 06:47

Ricard Poy Andorra la Vella

Els tècnics van poder solucionar ahir els problemes d’interferències amb el sistema de monitoratge per braçalet que ha de portar Joan Pau Miquel després que el Tribunal Constitucional decidís que havia de passar a arrest domiciliari fins a la celebració del judici. El sistema de monitoratge es va mantenir estable durant la part final de la jornada d’ahir, segons diferents fonts properes al cas, perquè s’ha aconseguit superar els problemes que ocasionaven els senyals de la casa intel·ligent de Miquel i els inhibidors de freqüència i senyals que estan instal·lats en l’habitatge d’un dels veïns. La policia, segons les mateixes fonts, vol esperar als propers dies per poder establir que el sistema és fiable a llarg termini. De moment, es mantindrà la seguretat complementària dels agents fins tenir la certesa que les intereferències no tornaran a impedir la geolocalització de l’ex-conseller delegat de BPA.

La solució del problema deixa enlaire el paper que havia de jugar el Tribunal Constitucional un cop el Tribunal de Corts li va enviar una carta perquè decidís què calia fer quan s’havia constatat que el sistema de monitoratge per braçalet no funcionava. L’afer queda en pausa i en espera del nou model de braçalet, més modern, que ha d’arribar a final del mes vinent.