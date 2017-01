Andorra rep 5.000 turistes xinesos l'any i la previsió és seguir creixent

Fins a onze projectes entre els dos països s'estan treballant en l'actualitat, ha confirmat l'ambaixador xinès a Andorra, Lyu Fan

Actualitzada 20/01/2017 a les 13:35

Andorra i la Xina segueixen estrenyent relacions, tant turístiques com comercials. Les dades més recents confirmen que fins a 5.000 turistes xinesos visiten el Principat anualment, segons ha informat el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, una dada que ha de seguir creixent els propers anys, atrets sobretot per l'oferta d'esports d'hivern. Així ho ha assegurat Lyu Fan, ambaixador de la República Popular de la Xina a Andorra, que ha afegit que també els empresaris es mostren cada vegada més atrets pel país.



A poc a poc, els xinesos comencen a situar Andorra al mapa. Atrets sobretot per l'oferta d'esports de neu (l'any 2022 seran la seu dels Jocs Olímpics d'Hivern), el nombre de turistes del país asiàtic que visiten Andorra està vivint creixements importants els darrers anys. La xifra actual dels 5.000 xinesos l'any i el treball que s'està fent des d'Andorra Turisme amb els touroperadors, així com l'interès d'Air China en establir noves connexions amb l'aeroport del Prat, segons el ministre, faran que la dada augmenti els propers anys. Lyu Fan baticina que els propers cinc anys "600 milions de xinesos sortiran del país" per fer turisme, "i Andorra està inclosa" dins les possibles destinacions.



Les declaracions s'han fet en el marc de les segones jornades Andorra-República Popular de la Xina, que han tingut lloc aquest divendres a l'Hotel Andorra Fènix, i que ha portat a diversos empresaris del gegant asiàtic al país, per tal d'analitzar possibles sinergies o inversions empresarials. De la primera jornada, que va tenir lloc fa un any, n'han sortit fins a onze projectes que s'estan estudiant, ha explicat Lyu Fan. Les relacions comercials són cada vegada més fermes, tal com ho demostra la xifra d'importacions i exportacions: Andorra va importar per valor d'1,5 milions d’euros cap a la Xina, mentre que va rebre 45 milions (dades del 2016) del gegant asiàtic. L'interès dels empresaris xinesos aniria cap a temes d'infraestructures i d'instal·lacions esportives. Així mateix, l'ambaixador no ha descartat la possibilitat d'establir algun tipus de patrocini a equips esportius del país.



Saboya hi ha afegit dins la llista d'empresaris xinesos interessats en Andorra, els relacionats amb les telecomunicacions (que ja han començat a tancar contractes amb Andorra Telecom), i el món financer. Finalment, també ha destacat com a exemple de l'aposta ferma andorrana per la Xina l'obertura, l'any passat, de l’Aula Confuci a través de la Universitat d'Andorra, encarada també a millorar el tracte que se li ha de donar a turista xinès, "que és diferent a l'europeu", ha remarcat.