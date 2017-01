Sindicats critiquen dues contractacions a Funció Pública

El ministeri d’Eva Descarrega compta amb una nova secretària i una coordinadora de la reforma

Crítiques dels sindicats a dues contractacions del ministeri de Funció Pública. El Govern ha contractat recentment dues persones com a relació especial perquè ocupin les places de coordinadora de la reforma de la Llei de la Funció Pública i de secretària de la ministra Eva Descarrega. La Unió Sindical d’Andorra (USdA) i el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) denuncien que es recorri a una contractació de relació especial en comptes d’optar per treballadors de l’administració. El secretari general del SEP, Gregori Gutiérrez, considera que “és un abús que sempre hi ha hagut” de contractar “persones alienes a l’administració”. “Un mal costum