La CE assegura que “no hi ha d'haver motiu 'inquietud” al Principat respecte als visats

Actualitzada 19/01/2017 a les 06:57

Sònia Bagudanch Andorra la Vella

La Comissió Europea assegura que “no hi ha d’haver motiu d’inquietud” per part dels ciutadans andorrans pel que fa a l’autorització que hauran de demanar els viatgers dels països tercers que vulguin desplaçar-se als estats de la UE a partir del 2020. Segons van informar ahir fonts de la CE, el reglament que vol adoptar la UE per reforçar la seguretat interna “no preveu aquest document per als ciutadans d’Andorra”.

El Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatgers (Etias) obligarà els ciutadans de països tercers a sol·licitar una autorització si volen viatjar a l’espai Schengen, però el reglament que regula aquesta qüestió és, de moment, un esbor­rany. “És una proposta que encara no ha estat adoptada pels estats membres i el Parlament europeu”, van recalcar les fonts comunitàries.

El president d’SDP, Jaume Bartumeu, va donar dimarts l’alerta sobre aquesta qüestió basant-se en una llista publicada per l’Etias que inclou el Principat entre els estats que necessitaran el document. La CE, però, assenyala que no reconeix la llista i que l’oficial de la UE posa Andorra entre els països que estaran exempts de la mesura. El ministre Jordi Cinca va dir ahir que el Govern es remet “al que diu oficialment la UE”.