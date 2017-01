Corts ha tramès una carta al Constitucional perquè aclareixi què cal fer perquè interferències de la casa de l’arrestat o del veí fan que el sistema no s’activi correctament

Joan Pau Miquel es troba en arrest domiciliari, però sense el control del braçalet que hauria de monitoritzar els seus moviments per evitar una possible fugida. El sistema no funciona per interferències derivades del domicili de l’ex-conseller delegat de BPA o dels veïns, segons fonts properes al cos de policia. Temporalment el Tribunal de Corts, a qui el Tribunal Constitucional va encarregar que gestionés l’arrest domiciliari, ha establert que es col·loquin agents de policia davant de la casa en torns de 24 hores. Corts, al mateix temps, ha enviat una carta al Constitucional en què demana instruccions de com procedir