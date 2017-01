Aprovat el reglament sobre el nou etiquetatge dels aliments

Restaurants, supermercats i petits comerços hauran d’aplicar-lo el 2018

El Govern va aprovar ahir un nou reglament sobre la informació dels aliments que restaurants, comerços i supermercats han d’oferir al consumidor final, va explicar ahir el ministre de Salut, Carles Álvarez, en la roda de premsa posterior a la reunió de l’executiu. Amb aquesta normativa, segons Álvarez, “es dona resposta a les demandes de la Unió Europea”.

El cap d’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn, Josep Casals, va relatar que la principal novetat és que l’etiquetatge haurà d’incloure informació sobre les possibles al·lèrgies que pugui provocar com, per exemple, si és apte per a celíacs, així com l’origen dels aliments.