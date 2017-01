Quirze Font és acomiadat i rebrà una indemnització de 70.000 euros

El fins ara director econòmic del SAAS deixarà aquest càrrec de confiança a petició del director general de l'ens

El ministre de Salut, Carles Álvarez, ha confirmat que ahir es va procedir a l'acomiadament no causal del director econòmic del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) que rebrà com a indemnització un total de 70.000 euros. Les tasques del fins ara director econòmic les assumirà de moment el director general, tal com ha manifestat el titular de Salut.



Álvarez ha dit que aquest acomiadament es dóna perquè aquest és un càrrec de confiança del director general i que ja fa un temps va posar en relleu els seus "dubtes" sobre la "relació" i la "forma" de treballar de Font, demanant que fos cessat per poder escollir una persona que fos de la seva confiança. Sobre el fet que s'hagi de pagar aquests 70.000 euros, Álvarez ha destacat que "és el que marca la llei" i que l'informe jurídic va posar en relleu que no havia fonaments per a un acomiadament causal i que per tant es va haver d'optar pel no causal. En aquest sentit, també ha recordat que les possibles irregularitats en la gestió del SAAS estan a mans de la Fiscalia i que per tant haurà de ser la Justícia qui determini "el qui i el què" d'aquesta qüestió i, per tant, no ha volgut entrar a valorar quin hauria estat el paper de Font en aquesta gestió.



Quant al substitut, ha recordat que recentment s'han fet canvis en el decret per al procés de contractació del director econòmic i assistencial i que en tot cas es tractarà de persones de nacionalitat andorrana. Font tenia un contracte amb una vigència de cinc anys i tal com ha concretat Álvarez encara li'n quedaven tres.



D'altra banda, el Consell de Ministres ha acordat nomenar Frederic Gutiérrez com a avaluador designat per Andorra per al cinquè cicle d’avaluació del Grup d’Estats Contra la Corrupció del Consell d’Europa.

