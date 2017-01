Els portaveus de diverses entitats implicades no creuen en la viabilitat de la mesura

La mesura anunciada dilluns pel director de Medi Ambient, Marc Rossell, de sancionar tots els vehicles que deixin el motor encès durant més de dos minuts per reduir l’emissió de diòxid de nitrogen no va agradar gaire als representants de les parts implicades, com el gerent de la companyia d’autocars Viatges Espanya, Lluís España, o el relacions públiques de l’ATA, l’Associació de Taxistes d’Andorra, Josep Lluís Donsion.

Ambdós van posicionar-se en contra de la decisió i van considerar que no era gaire encertada ateses les condicions meteorològiques del país. “A qui se li hagi acudit la idea li diria que vingués