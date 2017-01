Retorn a la normalitat després de la nevada

L'esquí escolar es podrà reprendre a partir de demà

El Govern ha informat que l'activitat d'esquí escolar es reprendrà demà amb normalitat, tenint en compte que les temperatures pujaran una mica respecte a avui i que el vent disminuirà. De fet, avui el país ja ha anat retornant a la normalitat després del temporal de neu i no hi ha hagut problemes de circulació destacables. El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha explicat que no s'ha registrat cap incidència destacable en el servei de transport escolar tot i la important baixada de temperatures que podia formar plaques de gel a la calçada.



Eric Jover ha agraït la tasca del servei de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) a l'hora de fer el salatge de les carreteres per evitar justament que avui al matí es repetissin els problemes d'ahir.



D'altra banda, el Cos de Bombers ha hagut de fer fins a tres sortides per retirar la neu i el gel acumulats a les cornises de tres edificis entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, pel perill que es desprengués i pogués caure sobre els vianants. Una de les intervencions s'ha dut a terme a la façana de l'aparcament comunal de Prat de la Creu, on s'ha treballat des de mig matí i fins al migdia amb l'ajuda d'un camió escala en la neteja després que aquesta matinada s'hagi trencat tot un vidre d'un dels ascensors.



D'altra banda, el Servei de Mobilitat ha informat que està previst que es reobri l'accés a França de cara a avui al vespre, entre les 20 i les 21 hores, després que aquest migdia s'hagi reobert el túnel de Pimorent. Dins del Principat encara es necessiten cadenes a partir de Canillo, La Cortinada i Pal. Les estacions d'esquí també van retornant a la normalitat, i en el cas d'Arcalís, que ha estat tancat dos dies, ja ha anunciat la seva reobertura per aquest dimecres.