El Govern rebutja construir una rotonda al Punt de Trobada

El Govern ha rebutjat la petició subscrita per 12.000 persones perquè es construeixi una rotonda per facilitar l’entrada i sortida al Punt de Trobada en assegurar que “no és viable”. En una resolució del 9 de gener, el director d’Ordenament Territorial, Manel Riera, explica que “en el tram del centre comercial no es pot augmentar l’amplada de la carretera”, i que per tant no s’hi pot fer una rotonda –si es fes seria “de dimensions clarament insuficients” i “perillosa”–.

A més, avança que “en un futur més o menys proper” “probablement” es farà una rotonda a uns centenars de metres del