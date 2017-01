El Govern "acata" i "respecta" la llibertat provisional de Joan Pau Miquel

El ministre de Justícia, Xavier Espot, no ha entrat a valorar la decisió del Constitucional

El ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, no ha entrat a valorar avui la decisió del Tribunal Constitucional de deixar en llibertat provisional, sota control monitoritzat i després de 22 mesos de presó preventiva, l'ex-conseller delegat de la Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel. "Som el poder executiu, per tant no ens correspon valorar ni interpretar resolucions judicials, que acatem i respectem", ha manifestat.



"No ho vam valorar ni interpretar quan el Tribunal Superior ha anat dictaminant i confirmant la presó provisional i les pròrrogues corresponents, i per tant ara que el Tribunal Constitucional ha decidit que aquesta quarta pròrroga constituïa una vulneració d'un dret fonamental i ha decidit que es posés en llibertat provisional el senyor Joan Pau Miquel, tampoc ens correspon fer cap avaluació ni cap comentari al respecte", ha argumentat el ministre.



"Això és la separació de poders, que implica que en qualsevol cas, si un tribunal de justícia pren una decisió, al Govern ens correspon acatar-la i respectar-la", ha dit Espot, qui ha assegurat que el dictamen del Constitucional no comportarà cap modificació legislativa de revisió de la presó preventiva. "El codi de procediment penal ja estableix com s'apliquen les pròrrogues, i és conforme amb el Tribunal Europeu dels Drets Humans, no hi ha res a revisar des del punt de vista legislatiu", ha manifestat el titular de Justícia.