Cultura impulsa l'ús del català en la restauració

Actualitzada 17/01/2017 a les 12:27

El departament de Cultura ha posat en marxa la campanya 'Per començar, en català' que té "la voluntat de promoure la llengua oficial en la restauració i per complir els drets i deures que emanen de la Llei d'ordenació de la llengua", tal com ha anunciat avui la ministra Olga Gelabert, entenent que "el català és patrimoni d'identitat del país i un element que cohesiona la població".



Els resultats de la darrera enquesta impulsada pel ministeri mostraven un augment "considerable" de l'ús del català en els entorns analitzats, però en l'àmbit de la restauració, tot i haver augmentat l'atenció al client en l'idioma oficial, continuava sent de les més baixes de l'estudi. La campanya pretén revertir la situació.



"En un país com Andorra el més lògic és que el primer contacte amb el client sigui amb l'idioma oficial, aquest és l'objectiu principal de la campanya, i és l'objectiu que volem compartir amb tots els empresaris del sector de la restauració", ha destacat la ministra, qui ha fet una crida a tots els empresaris del país perquè "ajudin a donar força a la campanya".



Demà es començaran a repartir entre els establiments uns lots que ha preparat l'Àrea de Política Lingüística, que consisteixen en unes estovalles que tenen imprès el lema de la campanya, 'Per començar, en català', i se'n repartiran 200 a cadascun dels 928 establiments del país. Els lots també inclouen un parell de cartells que els empresaris hauran de penjar en un lloc visible. Des del departament demanen "un esforç de col·laboració" als responsables de bars i restaurants per donar visibilitat al projecte.



"Esperem que tant els restauradors com els clients del país mantinguin converses en català", ha explicat el responsable de Política Lingüística, Joan Sans, qui ha afegit que l'acció, que durarà aproximadament un mes, té un pressupost de 16.000 euros.