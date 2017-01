Actua explica les oportunitats de negoci arran de l'obertura del país a Brussel·les

La directora de l’agència de promoció econòmica d’Andor­ra, Actua, Imma Jiménez, va participar ahir al seminari Responsabilitat social corporativa i Carnet Jove Europeu, convidada per l’Associació Carnet Jove Europeu i la Xarxa d’Empreses per a la Responsabilitat Social Corporativa. Jiménez va centrar bona part de la seva intervenció a informar sobre les oportunitats de negoci que s’han generat al Principat arran de la recent obertura econòmica.

Després de fer una breu introducció de les especificitats del país, va informar del paper d’Actua com a facilitadora d’inversions al país, tant per a empresaris locals com estrangers. Paral·lelament, va recordar el suport que