Scalada torna de l'1 al 31 de juliol

El preu de les entrades de pagament, de 18 euros, i la inversió, de 2,3 milions, es mantenen

Actualitzada 16/01/2017 a les 13:24

El Cirque du Soleil, amb el seu Scalada, torna aquest estiu. Les funcions, que enguany venen amb el subtítol d'Stelar, tindran lloc a l'aparcament del Parc Central entre l'1 i el 31 de juliol, tal com ha anunciat aquest matí el dirctor de nous projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres. Hi haurà el mateix volum de funcions que l'any passat, repartides entre els dimarts i els dissabtes, a més d'un diumenge extra, el del 30 de juliol.



L'estructura que seguirà Scalada Stelar aquest 2017 serà calcada a la de l'any passat, amb la vela coberta instal·lada a l'aparcament del Parc Central d'Andorra la Vella i amb una capacitat diària de 5.000 persones, de les quals 2.600 dretes i 2.400 assegudes en seients de pagament. El preu de les entrades es mantindrà en els 18 euros, així com el volum d'inversió del Govern, que l'any passat va ser de 2,3 milions d'euros. Des d'Andorra Turisme s'ha recordat que de la venda d'entrades de l'edició del 2016 es va aconseguir un retorn proper al milió d'euros.



Pel que fa a l'espectacle, tot i que encara queden molts detalls per fer-se públics, ja s'ha donat a conèixer que inclourà tres números acrobàtics que no s'han representat mai abans en cap muntatge del Cirque. També es preveuen més números aeris en una funció que estarà protagonitzada per una noia que s'imagina què hi haurà més enllà dels núvols.