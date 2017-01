Què diu la xarxa de la gran nevada?

Actualitzada 16/01/2017 a les 10:24

De momento esto no para, en @canillo5 imágenes tan bonitas como esta. ❄️ pic.twitter.com/Bda0OFJ0ZO — Marcel Besolí (@MarcelBesoli) 16 de gener de 2017

*Update:



Partial opening of the low levels of the sectors of Canillo, El Tarter and Soldeu



Check our https://t.co/Qcnkc0gdqn pic.twitter.com/3oakdZDmxy — Grandvalira Andorra (@grandvalira) 16 de gener de 2017

La intensa nevada que ha caigut les darreres hores no només s'ha fet notar al carrer. Les xarxes socials s'han omplert d'imatges de carrers totalment blancs i de mostres impactants dels grans gruixos que ha deixat el temporal. La informació de servei, com ara la de mobilitat, la previsió o l'estat de les pistes d'esquí també he trobat una via àgil a través de la xarxa.Aquí podeu seguir el Twitter de l'àrea de Mobilitat de Govern:I a continuació trobeu un recull d'imatges de la nevada compartides a les xarxes socials: