Joan Pau Miquel surt de la presó

Actualitzada 16/01/2017 a les 17:33

L'exconseller delegat de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, ha sortit aquest migdia del Centre Penitenciari de la Comella en llibertat provisional després de 22 mesos arrestat en règim de presó preventiva pel 'cas BPA'.



La sentència del Tribunal Constitucional anul·la la pròrroga que el mantenia reclòs del passat 24 d'octubre en al·legar "un abús de la presó preventiva sense motiu constitucional suficient i proporcional a la seva excepcionalitat".



Els arguments que fins ara s'havien egrimit per negar la llibertat provisional eren el risc de fuga, alarma social i destrucció de proves.



Joan Pau Miquel estava empresonat des del maç del 2015 per un pressumpte delicte de blanqueig de diners o valors comès en el marc d'un establiment bancari amb grup organitzat de manera habitual.



El ministeri fiscal demana per a l'exconseller delegat una pena de presóde vuit anys, a més de setanta milions d'euros de multa i deu anys d'inhabilitació.