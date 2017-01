Enquestes amb imaginació

La seva feina era sondejar els turistes que abandonaven el país però va ser acomiadada després que les càmeres de Mobilitat constatessin que algunes enquestes les feia sense abandonar la garita de la frontera i que, per tant, les havia elaborat posant imaginació.

Acomiadada per una falta disciplinària molt greu. Així va cloure la relació laboral de la demandant amb l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), que feia anys que la tenia contractada com a part del cos d’enquestadors que entrevisten els turistes per després elaborar les estadístiques de Turisme. El motiu? Es va acabar constatant que la treballadora havia arribat a entrar entrevistes al sistema que mai no havia fet, que eren pura invenció. I van ser determinants les càmeres de Mobilitat col·locades al punt fronterer del riu Runer.

L’empleada va portar el comiat a la Justícia argumentant que era injustificat, i que s’havia de