Actualitzada 16/01/2017 a les 06:59

El conseller general liberal Ferran Costa ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació i una pregunta escrita sobre el sou del nou director de l’INAF, Ramón López, i per saber si cobrarà més que la predecessora, Maria Cosan. Per això ha demanat pel sou tant del director com de l’exdirectora.