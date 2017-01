El 2016 va tancar amb 8.534 establiments oberts, un 5,6% més que l'any anterior

El sector 'comerç i reparació de vehicles de motor' és el que més establiments té registrats

Actualitzada 16/01/2017 a les 16:53

El 2016 es va tancar amb un 5,6% més d'establiments adscrits al Registre de Comerç, segons dades del Departament d'Estadística facilitades avui. Un total de 8.534 establiments estaven registrats, 452 més que el 2015. Per seccions d’activitat econòmica, la secció 'comerç i reparació de vehicles de motor' és, amb un 33,1%, la que més establiments té registrats (2.828). Respecte al 2015 ha augmentat en un 2,6% (73 establiments més). En segon lloc, se situa la secció 'activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials', amb 1.894 establiments, un 22,2% del total i, durant el 2016, ha registrat un augment del 14,9%, amb 246 establiments més, respecte a l’any anterior. En tercer lloc, la secció 'hoteleria' compta amb 1.008 establiments registrats, l'11,8% del total, i presenta un increment interanual del 2,9%, amb 28 establiments més. En quart lloc se situa la secció 'construcció', que registra un total de 781 establiments, el 9,2% del total, amb 10 establiments més i un augment de l'1,3% respecte al 2015.



Pel que fa a l’evolució mensual del nombre d’establiments inscrits al Registre de Comerç, s’observa el canvi de tendència a partir del mes d’octubre del 2012 (7.170 establiments) on es produeix el valor mínim dels darrers anys, i a partir d’aquell moment l’evolució és a l’alça fins als 8.534 actuals.



Les dades mostren també que durant l’any 2016 es van donar d’alta 879 establiments, el que suposa 12 altes més que durant el 2015, un 1,4% més. Aquest augment s’explica, en part, per l’augment en el nombre d’altes de la secció 'activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials', on al 2016 es van registrar 349 altes, amb 83 establiments més que el 2015 i representen el 39,7% del total de les altes. El segon major nombre d’altes correspon a la secció 'comerç i reparació de vehicles de motor', que va comptar l'any passat, amb 248 altes, un 28,2% del total. Aquesta secció va registrar una disminució del 25% ( 83 establiments menys) en relació a les registrades al 2015. En tercer lloc, amb un 9,1% del total de les altes, es troba la secció 'hoteleria', on es van registrar 80 nous establiments durant el 2016, amb 13 establiments més, un 19,4% més respecte a l’any anterior.



Pel que fa a les baixes, durant l’any passat es van donar de baixa 427 establiments, 26 menys que durant el 2015, el que vol dir un descens del5,7%. Per seccions d’activitat econòmica de la CAEA declarades com a activitats principals, la secció 'comerç i reparació de vehicles de motor' és on es van registrar el major nombre d’establiments donats de baixa amb 167, un 39,1% del total. En segon lloc, la secció 'activitats immobiliàries i de lloguer, serveis empresarials' compta amb 102 establiments donats de baixa, un 23,9% del total i presenta un augment del 15,9% respecte al 2015, amb 14 establiments més. En tercer lloc, amb un 9,8% del total de les baixes, es troba la secció 'hoteleria' on es van registrar 42 baixes durant l'any passat, un 28,8% més (17 establiments menys) respecte a l’any anterior.



Finalment, durant l’any 2016, la creació neta d’establiments presenta un saldo positiu, en registrar l’alta de 879 establiments i la baixa de 427, una diferència de 452 establiments i representa un creixement del 9,2% respecte a l’any anterior. Excepte la secció 'transport, emmagatzematge i comunicacions', en què es registra un saldo negatiu en creació neta de cinc establiments, la resta de les seccions d’activitat, sense tenir en compte els comerços sense activitat declarada, presenten un saldo positiu en la creació neta d’establiments durant l’any 2016. En el gràfic de l’acumulat anual de la creació neta d’establiments, s’observa com a l’any 2016 s’està acumulant fins a 452 establiments més que a finals del 2015. Aquesta evolució continua amb la tendència positiva registrada als anys 2013 i 2015.