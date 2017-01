Els immobiliaris creuen que la gran majoria dels amos de pisos no incrementarà el preu amb l’IPC

El preu dels lloguers d’habitatges pot apujar-se per primer cop des de l’esclat de la crisi econòmica per la confluència de dos factors: la finalització del vet a incrementar els preus i l’augment d’un 0,4% de l’índex de preus al consum (IPC). El cost del lloguer es va congelar per llei durant la recessió i fos quin fos l’IPC de cada any la legislació havia prohibit apujar els preus. Aquest fet, però, va canviar a partir del 2015. Fa dos anys el Govern demòcrata va decidir aixecar la prohibició d’apujar els lloguers en funció de l’IPC. Però l’índex de preus