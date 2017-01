Amb amics com aquests...

Un ciutadà francès amb l’ajut d’un amic va simular un préstec d’un milió d’euros per repatriar via Andorra uns diners ingressats a Suïssa sense donar comptes al fisc del seu país. L’amic el va demandar perquè vol rebre uns diners que mai han estat seus.

Els diners darrere de la fi d’una amistat. Res que no hagi passat al llarg de la història de la humanitat. Un nou capítol el van protagonitzar dos ciutadans francesos i les seves disputes van arribar al Tribunal de Batlles i a la sala civil del Superior de Justícia. Els fets es remunten al 2008, tot i que a Andorra no es van començar a jutjar fins cinc anys després i la sentència definitiva del litigi no ha arribat fins a final del 2016. Els tribunals del Principat, en no ser competents, no han jutjat el fet més important, l’origen