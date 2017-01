Actualitzada 14/01/2017 a les 06:49

La policia va realitzar 1.344 controls durant la campanya de Nadal, del 12 de desembre al 8 de gener, dels quals 44 van donar positiu en alcohol o drogues. En concret, vuit van tenir sancions administratives per conduir amb una taxa superior als 0,5 g/l, 33 van ser arrestats per circular per sobre dels 0,8 g/l i tres per conduir sota els efectes de les drogues.