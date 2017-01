El 85,6% pensa que el seu salari no s’ajusta al lloc de treball i un 91,7% vol que se l’avaluï per determinar la retribució

El 85,6% dels funcionaris creu que el seu sou no s’ajusta a “les característiques del lloc de treball”, segons una enquesta que el Govern va realitzar de l’11 al 21 de novembre als empleats de l’administració i que van contestar 640 dels 2.500 que hi treballen. D’aquests, el 75,6% dels consultats van ser funcionaris i l’altre 24,4% treballadors eventuals. “És evident que hi ha hagut una congelació salarial de la retribució fixa a causa del context econòmic i és normal que la gent tingui aquesta percepció”, va dir en una roda de premsa la ministra de la Funció Pública i