Gerard Albà dirigirà Vall Banc Fons amb l'objectiu de fer l'entitat un referent

Vall Banc va anunciar ahir la incorporació de Gerard Albà a l’entitat per tal de reforçar l’àrea d’inversions i “seguir encarant el projecte de transformació i creixement marcat per l’entitat”. Albà, amb una àmplia experiència en la gestió d’actius i fons d’inversió, ocuparà la direcció general de Vall Banc Fons, i “treballarà per tal d’enfortir l’estratègia de transformació que ha de permetre fer de Vall Banc una entitat de referència”, van remarcar des del banc. Albà, al seu torn, va afirmar que “amb un equip expert i especialment motivat” s’estan desenvolupant les eines i els serveis perquè Vall Banc sigui