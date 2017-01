Cap dels diversos consellers i membres de Govern consultats entenen per què Josep Pintat va afirmar que l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) té un deute de 170 milions d’euros. Hi ha unanimitat respecte que es tracta d’un error tan flagrant i evident que és inexplicable. L’INAF no té números vermells, al contrari, i només cal mirar qualsevol tancament de comptes o el pressupost d’aquest any. Els parlamentaris con­sultats interpreten que Pintat va con­fondre els dipòsits que té l’entitat, i que són de prop de 170 milions, amb un suposat deute. Un forat que no existeix perquè l’organisme té els