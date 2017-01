Neu per a 750 camps de futbol

L’inici de la temporada d’esquí no ha estat fàcil. La manca de precipitacions ha obligat a fer treballar de valent els responsables d’innivació per garantir unes bones condicions per als clients. Una tasca que es pot traduir en números: des de l’obertura de la temporada Grandvalira i Vallnord han bombat 970.000 metres cúbics d’aigua, quasi el 80% del que és habitual gastar en una temporada sencera. I què representa tot això? Doncs omplir 750 camps de futbol amb 20 centímetres de neu compactada. En total un cost d’1,4 milions d’euros. Aquestes són les xifres que els dos dominis van donar