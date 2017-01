L’exambaixadora lidera una de les direccions de l’organització de la Francofonia

Imma Tor està avaluant la proposta per substituir Gilbert Saboya com a ministre d’Afers Exteriors, i el dubte fonamental per acceptar el càrrec es troba en com afectaria la decisió la seva carrera professional. Aquest és el principal inconvenient, segons han indicat diferents fonts properes al cas, perquè Tor està al capdavant d’una de les direccions de l’organització mundial de la francofonia i es tracta d’un lloc de treball d’alt nivell, de caràcter internacional. Les repercussions que tindria deixar aquesta feina per un termini proper als tres anys i l’impacte econòmic comparatiu han fet que Tor s’ho estigui pensant molt