L'oposició acusa el Govern d'incomplir els límits d'endeutament que fixa la regla d'or

Els grups parlamentaris liberal i el PS han presentat esmenes a la totalitat al pressupost

Actualitzada 10/01/2017 a les 20:35

Els grups parlamentaris liberal i mixt han acusat el Govern d'incomplir la regla d'or i estan convençuts que a finals de la legislatura se superaran els límits de despesa i la capacitat d'endeutament. Aquests han estat els principals motius que han motivat l'oposició a presentar les seves respectives esmenes a la totalitat del marc pressupostari, que es va aprovar el 4 de febrer del 2016 però que tal com marca la llei, s'ha de revisar anualment.



El president del grup liberal, Josep Pintat, ha estat el primer a defensar la seva esmena a la totalitat del marc pressupostari per al 2016-2019, i ha assegurat que troben a faltar l'informe del Tribunal de Comptes en relació als objectius d'estabilitat financera i pressupostària. És per això que consideren que es tracta d'una irregularitat per part del Govern perquè ha tramès a revisió el marc pressupostari sense aquest informe que preveu la regla d'or, i de Sindicatura perquè ha admès a tràmit les modificacions sense tenir en compte les consideracions dels seus serveis jurídics.



Per la seva banda, el president del grup parlamentari mixt, Pere López, ha criticat que el marc pressupostari s'ha elaborat amb hipòtesis "gens realistes", i està convençut que els ingressos d'Andorra Telecom que s'han previst no són certs, les transferències als comuns s'han calculat segons l'acord institucional i no amb el que estableix la llei, i les previsions de creixement estan basades amb les dels països veïns.



El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha negat les acusacions i ha assegurat que amb les modificacions del marc pressupostari que s'ha aprovat aquest dimarts, "acabarem aquest cicle per sota de tots els límits previstos per la llei". També ha avançat que l'objectiu d'endeutament per a l'any 2017 se situa en el 37,2% del PIB, és a dir, per sota del previst l'any passat.



A més, ha volgut recordar que el Tribunal de Comptes va emetre el passat 2 de novembre el seu informe favorable al marc pressupostari.