L'institut Joan Brudieu de la Seu desinstal·la la càmera que havia col·locat en una aula

Actualitzada 10/01/2017 a les 06:42

Cynthia Sans La Seu dUrgell

L’institut d’estudis secundaris Joan Brudieu de la Seu d’Urgell va informar ahir que ha desinstal·lat la càmera de videovigilància que havia col·locat a l’interior d’una de les quatre aules de tercer d’ESO a finals del mes de desembre, concretament el dia abans de les vacances de Nadal. La direcció del centre educatiu va emetre ahir un comunicat en el qual justificava la desinstal·lació del sistema per la polèmica de les últimes setmanes, que des del seu punt de vista “no ajuda en res a la imatge de bona convivència de tota la comunitat educativa de l’institut” i que “ofereix una visió del tot contrària a la realitat quotidiana de la vida del centre, en particular, i de la ciutat de la Seu, en general”. Són aquests els motius, asseguren, que els han portat a “reconsiderar la situació”. De fet, en el mateix comunicat es deixa clar que la càmera no havia arribat a funcionar.

El director dels Serveis territorials d’Ensenyament a Lleida, Miquel Ángel Cullerés, va dir que “si bé en primera instància la decisió d’instal·lar aquest sistema és de l’institut, abans de posar-la en funcionament ho ha d’autoritzar Ensenyament”. Cullerés també va apuntar que “de moment únicament havien collat una càmera i ara ens han comunicat la decisió de desinstal·lar-la”. Fonts properes al centre van explicar ahir al matí que la càmera continuava penjada a la paret de l’aula si bé no estava connectada.

El director de serveis territorials d’ensenyament a Lleida va explicar que la Generalitat “no aposta” per la instal·lació de sistemes de vigilància a les aules, “ja que estem en una etapa formativa”, sinó que prefereix utilitzar “altres mecanismes més adequats com poden ser els plans de convivència, les tutories entre igual o la mediació”.