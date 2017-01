El mal cap de l'esteticista

Actualitzada 10/01/2017 a les 06:41

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Acusada d’un delicte major de lesions doloses que han comportat un tractament mèdic posterior. Així ha acabat una noia de 22 anys després d’intentar resoldre un conflicte escolar que li va comportar l’expulsió definitiva del centre de formació professional d’Aixovall on realitzava els estudis d’esteticista. La jove va ser expulsada de l’escola després de barallar-se amb una companya que li havia retret la forma de respondre a una professora del centre. La mestra havia esbroncat els alumnes per utilitzar el castellà a l’aula en comptes del català. Ja fora de classe, la companya va censurar l’actitud de l’acusada envers la professora i la discussió va acabar amb empentes i l’expulsió per una setmana de la víctima i per vida de la processada.

Però la jove no ha estat jutjada pel Tribunal de Corts per aquest conflicte, sinó per un segon que va protagonitzar setmanes després. Els fets van passar el novembre del 2014 quan l’acusada es va trobar a l’avinguda Meritxell amb la companya de classe. En veure-la va anar a buscar-la per demanar-li que es disculpés, ja que la considerava la culpable de l’expulsió de per vida del centre. Segons va explicar ahir a la vista, el fet de no poder acabar els estudis d’esteticista li havia esgarrat la vida perquè els pares li havien promès obrir un centre de bellesa però només amb la condició de tenir el títol. Des d’aquell dia només ha pogut trobar feina de cambrera, rentaplats i cuinera.

Com que la companya d’estudis no es va voler disculpar, la processada va decidir empentar-la i estirar-li dels cabells. La víctima va caure a terra i es va fer mal a les cervicals. La fiscalia demana per l’acusada una pena de sis mesos de presó condicionals i una indemnització per a l’altra jove de 750 euros. La defensa vol l’absolució i que es considerin els fets una contravenció penal.