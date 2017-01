Detingut per dormir a la sala de comptadors de la llum d'un edifici i agredir un agent

L'home havia passat dues nits a l'espai i es va mostrar agressiu i violent amb els agents de policia

Actualitzada 09/01/2017 a les 13:21

La policia va detenir dimarts passat un home no resident de 49 anys que havia estat dormint durant dues nits a la sala dels comptadors de la llum d'un edifici d'Andorra la Vella. Quan la patrulla interventora va anar al lloc dels fets i va voler identificar-lo, l'arrestat va respondre amb una actitud agressiva i vilolenta. Va abalançar-se contra un agent amb un ganivet a les mans amb la intenció de lesionar-lo a la zona de l'abdomen i, a més, en tot moment es va resistir a ser controlat, segons explica la policia en un comunicat. L'home se l'acusa de delictes contra la seguretat interior, contra la funció pública i contra la integritat física.



A més d'aquesta la policia ha arrestat onze persones més durant la darrera setmana, del 2 al 8 de gener. Set d'aquestes han estat per delictes contra la seguretat del trànsit de conductors que conduïen sota els efectes de substàncies estupefaents. Un d'ells és un resident de 21 anys, detingut com a presumpte autor del delicte de conducció sota l'efecte de drogues, consum de marihuana, dona positiu al consum de cannabis. Va tenir un accident que va causar danys materials la matinada del 6 de gener.



Tres detencions més han estat per delictes contra la salut pública. En aquests cas, totes tres eren homes que intentaven entrar al Principat per la frontera del riu Runer en possessió de drogues.



Finalment, un home no resident de 29 anys ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual.