“Perill” si la doble nacionalitat és la norma

L’ex-ministre Xavier Espot alerta que si es legalitza tenir dos passaports l’andorrà pot quedar com a “element decoratiu”

L’ex-ministre Xavier Espot es mostra preocupat per les conseqüències que podria tenir la legalització de la doble nacionalitat que va aprovar el Partit Socialdemòcrata en l’últim congrés, ja que a la pràctica “moltíssimes persones la podrien tenir perquè gairebé tothom té un parent que ve de fora i molts andorrans han residit durant anys a fora i la podrien tenir, per tant, no seria l’excepció, sinó la norma”. L’ex-titular d’Afers Exteriors al Govern del PS discrepa, en declaracions a COPE Andorra-AD Ràdio, de la proposta del partit amb el qual va treballar “com a independent, mai no hi he estat