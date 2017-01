La patronal reclama a Govern que fixi criteris obligatoris per als establiments que impedeixin reduir les tarifes que destrossen el mercat

Igual que la nova Llei d’allotjaments posa ordre per acabar amb les irregularitats en el sector d’apartaments turístics, l’Associació Autèntics Hotels d’Andorra reclama al Govern que estableixi obligacions a la normativa que facin impossible que un establiment pugui reduir tant els preus com per treballar per sota del cost. La presidenta del col·lectiu, Cristina Canut, assegura que “no ens podran imposar uns preus, fixar uns mínims i màxims per categories perquè això és restringir llibertats a l’empresari, però sí fixar criteris que ens permetin evitar pràctiques extremes” com les que remarca que es donen ara, amb tarifes que no corresponen