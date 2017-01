Actualitzada 06/01/2017 a les 06:44

Redacció Andorra la Vella

El conseller liberal Ferran Costa ha registrat una pregunta escrita a Sindicatura on demana per una partida de 375.000 euros del pressupost per homologar l’enllumenat de l’Estadi Nacional als estàndards de la UEFA. Costa considera que és una xifra “molt important per adaptar la il·luminació quan fa només dos anys que s’ha inaugurat l’estadi”, i per això pregunta si hi ha hagut modificacions per part de la UEFA.