Els cònsols defensen uns comptes amb més inversions que els de l’any passat

Els cònsols del país han finalitzat el primer any de mandat després de les passades eleccions del 2015 amb satisfacció pels objectius assolits. “Nosaltres fem un balanç molt positiu. Hem completat moltes de les fites establertes. Tenim un equip molt bo i amb moltes ganes de tirar endavant”, va expressar Conxita Marsol, d’Andorra la Vella. Com a exemples d’objectius assolits va assenyalar l’avinguda Meritxell per a vianants, la millora de l’enllumenat, la neteja, la separativa d’aigües i el Poblet de Nadal. També va mencionar alguns dels projectes pendents, com la reforma de l’avinguda Enclar. Així mateix, va remarcar que de

#1 JOAN

(04/01/17 07:49)