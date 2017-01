El parlament a Twitter

Actualitzada 04/01/2017 a les 06:44

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El conseller general liberal Carles Naudi ha demanat al Govern que desglossi al Consell la partida del pressupost d’Andorra Turisme de 16,2 milions destinada a altres serveis. El ministre de Turisme, Francesc Camp, no ha volgut esperar a una sessió per respondre a Naudi i ahir tots dos ho van debatre a Twitter. La primera resposta la va donar Camp la nit de dilluns amb un tuit en què deia que “invertim els diners en accions per captar turistes i no ho devem fer tan malament. El nombre de turistes ha crescut per quart any consecutiu”. Això va donar peu al liberal per recordar al ministre que en una pregunta anterior al Consell se’ls va respondre que la partida estaria desglossada al pressupost, fet que no ha succeït. Resposta de Camp: “desglossem la partida de 16 milions en 12 partides i de la pàgina 11 a la 16 expliquem a què dedicarem els diners de cada partida”. Resposta de Naudi amb fotografia de la pregunta: “aquest és el desglòs que demanem, que vau dir que donaríeu i no hi és. No costa tant d’explicar”.

Camp afegeix una fotografia del pressupost on surten els diners de cada partida, però sense especificar en què s’inverteixen. Resposta final de Naudi: “justament són les partides que demanem desglossar”.