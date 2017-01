La policia deté un nebot de Juan Cotino per blanqueig

Francisco Cotino és familiar de l’expresident de les Corts Valencianes

La policia va detenir divendres passat 30 de desembre, a Escaldes-Engordany, Francisco Cotino, no resident de 48 anys i de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per blanqueig de capitals per una causa que està judicialitzada. Va estar detingut unes hores, va ser posat a disposició judicial, se li van bloquejar els comptes i va quedar en llibertat i va marxar d’Andorra. L’home és nebot de Juan Cotino, expresident de les Corts Valencianes del 2011 al 2014 i exdirector de la policia espanyola entre els anys 1996 i 2002 i que ha estat vinculat