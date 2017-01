Detingut per robar-li i entrar a casa seva amb una còpia de les claus

La policia ha arrestat 26 persones durant la darrera setmana, cinc de les quals per maltractaments en l'àmbit domèstic

Actualitzada 02/01/2017 a les 13:19

Un home de 41 any no resident ha estat detingut per la policia després de robar 3.500 euros a una persona i d'entrar en reiterades ocasions al seu domicili sense el seu consentiment. L'arrestat accedia a l'habitatge amb una còpia de les claus que havia fet d'amagat, aprofitant-se de la situació vital de la víctima, que segons ha explicat la policia, es trobava desemparada. Se l'acusa de delictes contra el patrimoni i contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili.



A més d'aquesta, la policia ha efectuat 25 detencions més durant la setmana passada, del 26 de desembre de 2016 a l'1 de gener de 2017. Cinc d'aquestes han estat per maltractaments en l'àmbit domèstic. Dilluns a la tarda van quedar detinguts un jove i una jove residents de 21 i 22 anys respectivament. Els interessats s'haurien agredit mútuament en el domicili particular al Pas de la Casa. Una altra agressió mútua va tenir lloc ahir al migdia a Canillo, després de la qual van quedar detinguts una dona i un home residents de 41 i 43 anys respectivament gerents d'un local d'oci. També ahir, però a la matinada, la policia va arrestar un home no resident de 30 anys que hauria agredit la parella en un hotel de Canillo.



També per violència va quedar arrestat a les pistes d'esquí de Soldeu un jove no resident de 20 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral. El detingut va agredir amb la seva taula de surf a dues persones, una de les víctimes té un fort traumatisme al cap que precisa de punts de sutura i l'altra una lesió al colze.



Conducció i alcohol

La policia ha detingut un total de 15 persones durant la darrera setmana per conduir sota els efectes de l'alcohol. Un resident de 68 anys és l'arrestat amb una taxa d'alcohol a la sang més alta, amb 2,16 g/l. Va estar implicat en un accident que va causar danys materials el dia 27 de desembre.