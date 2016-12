Les afectades asseguren que fa un any que els fan “la vida impossible” perquè es van negar a abandonar l’immoble

La botiga De tu a tu de l’edifici Interceus de la capital té intenció de presentar una denúncia per assetjament immobiliari. La propietària d’aquesta botiga esotèrica i centre d’estètica de Príncep Benlloch, Irene Camacho, assegura que fa un any que pateix mobbing perquè es va negar a abandonar l’immoble. La comerciant amenaça de denunciar els propietaris de l’edifici –que són de fora del país– arran dels greuges que diu que ha patit durant el darrer any mentre han durat les obres de reforma de l’edifici per fer-hi aparcaments i oficines.

La filla de la comerciant, Sílvia Ortiz, narra que “li han