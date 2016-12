El ministeri públic vol penes d’entre 5 i 8 anys per als 24 ex-empleats de BPA processats

La fiscalia ha completat les peticions per als vint-i-quatre ex-empleats de Banca Privada processats per la causa principal de blanqueig de diners dins d’una estructura bancària organitzada. Les peticions, segons diverses fonts properes al cas, inclouen anys de presó, sanció econòmica relacionada amb la quantitat suposadament blanquejada, anys d’inhabilitació per al sector bancari i, en cas de no ser andor­rans, petició d’expulsió del país. La demanda més important ha estat per a l’ex-conseller delegat de BPA Joan Pau Miquel Prats, per a qui el ministeri públic vol vuit anys de presó, cent milions d’euros de sanció i deu anys d’inhabilitació.