La Batllia havia obligat a retornar als fills d’Antoni el llegat de Montserrat

La sala civil del Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó als germans Antoni, Neus, Carme i Xavier Rebés, que havien estat condemnats a retornar als fills del primer, Julià i Guillem, els llegats deixats al seu favor per Montserrat Rebés, germana dels quatre primers. Concretament, una sentència del Tribunal Unipersonal de Batlles els havia condemnat a retornar als nebots de Montserrat el llegat que estava format per un ranxo a l’Estat nord-americà de Colorado, una finca a França i unes monedes d’or. El retorn dels béns no incloïa finalment les propietats als Estats Units ja que no eren