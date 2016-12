Sophie Bellocq assegura que presenten escrits basant-se en lleis espanyoles i que altres estan redactats en castellà

L’arribada de professionals del dret forans a conseqüència de l’aplicació de la Llei d’inversió estrangera està provocant algunes disfuncions. És la constatació que fa la degana del Col·legi d’Advocats, Sophie Bellocq, que assegura que “estem encantats d’acollir-los, però això ha generat problemes de coneixement del dret andorrà i molts d’aquests professionals ja no actuen davant els tribunals i amb els que actuen hi ha hagut algunes incidències”. Puntualitza que no ha succeït en tots els casos, però se n’han produït, i per això emfatitza que cal controlar l’accés a l’exercici dels lletrats, perquè “com a país no podem deixar entrar